Дима Билан собрался запатентовать товарный знак на своё имя

Популярный российский певец Дима Билан подал заявку на официальную регистрацию своего имени в качестве товарного знака. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности, оказавшиеся в распоряжении агентства «Москва».

Заявка на регистрацию товарного знака «Дима Билан» поступила в Роспатент. Фото © Агентство «Москва»

Согласно документации, заявителем выступил сам артист — индивидуальный предприниматель Дима Николаевич Билан, проживающий в Москве. Регистрация охватывает три класса Международной классификации товаров и услуг, включая управление бизнесом, рекламные и маркетинговые услуги, а также услуги в сфере общественного питания и медицинской деятельности.