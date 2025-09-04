Мессенджер MAX
4 сентября, 14:13

Дима Билан собрался запатентовать товарный знак на своё имя

Дима Билан. Обложка © РИА Новости / Максим Богодвид

Популярный российский певец Дима Билан подал заявку на официальную регистрацию своего имени в качестве товарного знака. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности, оказавшиеся в распоряжении агентства «Москва».

Заявка на регистрацию товарного знака «Дима Билан» поступила в Роспатент. Фото © Агентство «Москва»

Согласно документации, заявителем выступил сам артист — индивидуальный предприниматель Дима Николаевич Билан, проживающий в Москве. Регистрация охватывает три класса Международной классификации товаров и услуг, включая управление бизнесом, рекламные и маркетинговые услуги, а также услуги в сфере общественного питания и медицинской деятельности.

Пугачёва может потерять товарный знак Алла Борисовна в 2026 году
Ранее стало известно, что телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева решила вновь попробовать себя в бизнесе, зарегистрировав в Роспатенте товарный знак «Чегеря». Так называется её реалити-шоу о жизни на ферме. Судя по документам, под маркой «Чегеря» Настя Ивлеева планирует предоставлять широкий спектр телекоммуникационных услуг, включая интерактивное телевещание и трансляции через Интернет.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Дима Билан
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
