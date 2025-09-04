Дима Билан собрался запатентовать товарный знак на своё имя
Дима Билан. Обложка © РИА Новости / Максим Богодвид
Популярный российский певец Дима Билан подал заявку на официальную регистрацию своего имени в качестве товарного знака. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности, оказавшиеся в распоряжении агентства «Москва».
Заявка на регистрацию товарного знака «Дима Билан» поступила в Роспатент. Фото © Агентство «Москва»
Согласно документации, заявителем выступил сам артист — индивидуальный предприниматель Дима Николаевич Билан, проживающий в Москве. Регистрация охватывает три класса Международной классификации товаров и услуг, включая управление бизнесом, рекламные и маркетинговые услуги, а также услуги в сфере общественного питания и медицинской деятельности.
