Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 15:29

Михаил Ефремов вошёл в труппу театра Никиты Михалкова

Ефремов присоединился к труппе театра Мастерская 12 Никиты Михалкова

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Актёр Михаил Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова. Это решение было принято после личного обращения артиста к режиссёру.

«Ни для кого не секрет, что Михаил Олегович Ефремов, переживший несколько тяжёлых лет своей жизни, оказался на свободе и обратился ко мне с просьбой о возможности продолжить творческую деятельность в нашем театре. Лично я считаю, что судьба его многому научила», цитирует Михалкова РИА «Новости».

Михалков выразил уверенность в значимости творческого вклада Ефремова и подчеркнул, что возвращение артиста в театр будет полезно как самому актёру, так и коллективу театра.

«До свидания»: Пятая жена Ефремова отказалась отвечать на сообщения о разводе
«До свидания»: Пятая жена Ефремова отказалась отвечать на сообщения о разводе

Напомним, Михаил Ефремов оказался за решёткой в 2020 году после ДТП, в результате которого погиб человек — курьер Сергей Захаров. 9 апреля 2025 года актёр вышел на свободу по УДО. Недавно Ефремов официально развёлся с пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Михаил Ефремов
  • Никита Михалков
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar