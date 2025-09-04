Михаил Ефремов вошёл в труппу театра Никиты Михалкова
Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов
Актёр Михаил Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова. Это решение было принято после личного обращения артиста к режиссёру.
«Ни для кого не секрет, что Михаил Олегович Ефремов, переживший несколько тяжёлых лет своей жизни, оказался на свободе и обратился ко мне с просьбой о возможности продолжить творческую деятельность в нашем театре. Лично я считаю, что судьба его многому научила», — цитирует Михалкова РИА «Новости».
Михалков выразил уверенность в значимости творческого вклада Ефремова и подчеркнул, что возвращение артиста в театр будет полезно как самому актёру, так и коллективу театра.
Напомним, Михаил Ефремов оказался за решёткой в 2020 году после ДТП, в результате которого погиб человек — курьер Сергей Захаров. 9 апреля 2025 года актёр вышел на свободу по УДО. Недавно Ефремов официально развёлся с пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака.