Михаил Ефремов вошёл в труппу театра Никиты Михалкова

Актёр Михаил Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова. Это решение было принято после личного обращения артиста к режиссёру.

«Ни для кого не секрет, что Михаил Олегович Ефремов, переживший несколько тяжёлых лет своей жизни, оказался на свободе и обратился ко мне с просьбой о возможности продолжить творческую деятельность в нашем театре. Лично я считаю, что судьба его многому научила», — цитирует Михалкова РИА «Новости».