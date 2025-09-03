Ефремов официально развёлся с пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака
SHOT: Михаил Ефремов развёлся с Софьей Кругликовой после 23 лет брака
Михаил Ефремов и Софья Кругликова, 2017 год. Обложка © ТАСС / Михаил Почуев
61-летний актёр Михаил Ефремов официально расторг брак с Софьей Кругликовой после 23 лет совместной жизни. По данным SHOT, фактический разрыв в отношениях произошёл несколькими месяцами ранее.
Как пишет телеграм-канал, непосредственной причиной развода стали постоянные конфликты между супругами, а решающим обстоятельством оказалось трёхдневное свидание актёра в исправительной колонии с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой.
Пара вступила в брак в 2002 году и воспитала троих детей. Кругликова годами прощала супругу измены, мирилась с многочисленными скандалами и проблемами с алкоголем, а также дождалась его из мест лишения свободы. Перед официальным разводом Ефремов успел пройти курс восстановления в санатории Кисловодска.
До Кругликовой Ефремов был женат на актрисе Елене Гольяновой, филологе Асе Воробьёвой, народной артистке России Евгении Добровольской и актрисе Ксении Качалиной.
О расставании Ефремова с женой стало известно в конце июля. По словам адвоката Жорина, процесс делёжки внушительного имущества Ефремова с женой при разводе будет следующим: если брачный контракт не был заключён, всё приобретённое в браке будет делиться поровну. При этом подаренное или полученное по наследству имущество не подлежит такому разделу.