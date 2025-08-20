Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

20 августа, 11:23

Чёрные очки и кепка не спасли Михаила Ефремова от «‎папарацци» в санатории за 300 тысяч рублей

SHOT: Ефремов уехал лечить лёгкие в санаторий в Кисловодске за 300 тысяч рублей

Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Заслуженный артист России Михаил Ефремов уехал в санаторий «Виктория», чтобы пройти там курс реабилитации сразу после выхода из колонии. Актёр отправился в Кисловодск на отдых за 300 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.

Михаил Ефремов лечится в санатории в Кисловодске за 300 тысяч рублей. Фото © Telegram / Admin.Anshlak

Звёздный гость выбрал программу восстановления после бронхолёгочных заболеваний, обострившихся у него во время пребывания в тюрьме. Именно проблемы с лёгкими вынудили Ефремова отказаться от курения, и сразу после освобождения он планировал заняться своим здоровьем.

Артист проживает в номере повышенной комфортности стоимостью 16 тысяч рублей в сутки. В программу восстановления входят консультации терапевта и пульмонолога, ингаляции, тимьяновые ванны, массаж, кислородный коктейль и другие процедуры. Минимальный срок прохождения программы составляет две недели. По оценкам, весь курс лечения вместе с дорогой обошёлся Ефремову примерно в 300 тысяч рублей. Актёр прячется под чёрными очками и кепкой, но это не спасает его от «папарацци», которые хвастаются отдыхом в одном санатории со звездой.

Всего несколькими днями ранее Михаил Ефремов посетил могилу отца, расположенную на Новодевичьем кладбище в Москве. По словам источников из его окружения, актёр готовится к новому театральному сезону и решает личные вопросы.

Наталья Афонина
