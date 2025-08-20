Чёрные очки и кепка не спасли Михаила Ефремова от «‎папарацци» в санатории за 300 тысяч рублей

Заслуженный артист России Михаил Ефремов уехал в санаторий «Виктория», чтобы пройти там курс реабилитации сразу после выхода из колонии. Актёр отправился в Кисловодск на отдых за 300 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.

Михаил Ефремов лечится в санатории в Кисловодске за 300 тысяч рублей. Фото © Telegram / Admin.Anshlak

Звёздный гость выбрал программу восстановления после бронхолёгочных заболеваний, обострившихся у него во время пребывания в тюрьме. Именно проблемы с лёгкими вынудили Ефремова отказаться от курения, и сразу после освобождения он планировал заняться своим здоровьем.

Артист проживает в номере повышенной комфортности стоимостью 16 тысяч рублей в сутки. В программу восстановления входят консультации терапевта и пульмонолога, ингаляции, тимьяновые ванны, массаж, кислородный коктейль и другие процедуры. Минимальный срок прохождения программы составляет две недели. По оценкам, весь курс лечения вместе с дорогой обошёлся Ефремову примерно в 300 тысяч рублей. Актёр прячется под чёрными очками и кепкой, но это не спасает его от «папарацци», которые хвастаются отдыхом в одном санатории со звездой.