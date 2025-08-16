Встреча Путина и Трампа
Принёс букет роз: Михаила Ефремова заметили у могилы отца на Новодевичьем кладбище

Kp.ru: Михаил Ефремов принёс розы на могилу отца на Новодевичьем кладбище

Михаил Ефремов. Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Заслуженный артист России Михаил Ефремов посетил могилу отца, расположенную на Новодевичьем кладбище. Об этом kp.ru рассказал экскурсовод Виктор, ставший свидетелем визита актёра.

На днях у могилы народного артиста СССР Олега Ефремова появился свежий букет роз — следствие посещения места захоронения его сыном. По словам экскурсовода, они специально не стали беспокоить Михаила во время его визита к отцу. Отмечается, что на данный момент актёр готовится к новому театральному сезону и решает личные вопросы.

Напомним, что Михаил Ефремов разошёлся с женой спустя 23 года брака. Нынешняя супруга артиста — Софья Кругликова — вынуждена была прервать отношения с актёром. Ефремов даже перестал разговаривать с ней из-за постоянных конфликтов, в том числе после своего свидания в исправительной колонии с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой.

