Принёс букет роз: Михаила Ефремова заметили у могилы отца на Новодевичьем кладбище

Заслуженный артист России Михаил Ефремов посетил могилу отца, расположенную на Новодевичьем кладбище. Об этом kp.ru рассказал экскурсовод Виктор, ставший свидетелем визита актёра.

На днях у могилы народного артиста СССР Олега Ефремова появился свежий букет роз — следствие посещения места захоронения его сыном. По словам экскурсовода, они специально не стали беспокоить Михаила во время его визита к отцу. Отмечается, что на данный момент актёр готовится к новому театральному сезону и решает личные вопросы.