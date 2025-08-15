Умница, красавица, спортсменка: Михаил Ефремов отправляет дочь на учёбу в США

Младшая дочь заслуженного артиста России Михаила Ефремова и его супруги Софьи Кругликовой Надежда собирается учиться на хореографа в США. 18-летняя наследница звезды поступила в частный университет Hofstra University в Нью-Йорке. Она с детства занималась танцами, посещала мастер-классы и участвовала в международных соревнованиях, сообщает kp.ru.

«Надя поступила, будет четыре года учиться на танцора, хореографа в Нью-Йорке. Получила стипендию — 60 процентов расходов на обучение будут возмещать как талантливой студентке», — рассказал друг семьи Ефремова.

По данным издания, учебный год в американском университете стоит порядка 30 тысяч долларов (около 2,3 миллиона рублей), а проживание в студенческом городке — 20 тысяч долларов (около1,5 миллиона рублей). Сообщается также, что в США живёт бабушка Надежды по материнской линии.