Умница, красавица, спортсменка: Михаил Ефремов отправляет дочь на учёбу в США
Михаил Ефремов и его дочь Надежда.
Младшая дочь заслуженного артиста России Михаила Ефремова и его супруги Софьи Кругликовой Надежда собирается учиться на хореографа в США. 18-летняя наследница звезды поступила в частный университет Hofstra University в Нью-Йорке. Она с детства занималась танцами, посещала мастер-классы и участвовала в международных соревнованиях, сообщает kp.ru.
«Надя поступила, будет четыре года учиться на танцора, хореографа в Нью-Йорке. Получила стипендию — 60 процентов расходов на обучение будут возмещать как талантливой студентке», — рассказал друг семьи Ефремова.
По данным издания, учебный год в американском университете стоит порядка 30 тысяч долларов (около 2,3 миллиона рублей), а проживание в студенческом городке — 20 тысяч долларов (около1,5 миллиона рублей). Сообщается также, что в США живёт бабушка Надежды по материнской линии.
Примечательно, что девушка уезжает из России на фоне развода родителей. Напомним, Михаил Ефремов разошёлся с женой спустя 23 года брака. Пятая супруга артиста — Софья Кругликова — вынуждена была прервать отношения из-за постоянных конфликтов, в том числе из-за свидания актёра в исправительной колонии с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой.