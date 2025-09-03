Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 13:14

«До свидания»: Пятая жена Ефремова отказалась отвечать на сообщения о разводе

Жена актёра Ефремова Софья отказалась комментировать сообщения СМИ о разводе

Михаил Ефремов с Софьей Кругликовой. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Михаил Ефремов с Софьей Кругликовой. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Софья Кругликова, супруга актёра Михаила Ефремова, предпочла не давать никаких комментариев относительно сообщений о возможном разводе. Об этом она заявила в беседе с NEWS.ru.

«Я не стану это комментировать, до свидания», — сказала Кругликова.

Адвокат актёра Юрий Падалко также не подтвердил, но и не опроверг информацию о разводе своего подопечного. Специалист сообщил, что он и его клиент на данный момент решили воздержаться от каких-либо комментариев по этому поводу.

Ефремову при разводе с пятой женой Кругликовой предстоит поделить недвижимость на 200 млн
Ефремову при разводе с пятой женой Кругликовой предстоит поделить недвижимость на 200 млн

Напомним, ранее стало известно, что Михаил Ефремов официально развёлся с пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. Непосредственной причиной развода стали постоянные конфликты между супругами, а решающим обстоятельством оказалось трёхдневное свидание актёра в исправительной колонии с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Михаил Ефремов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar