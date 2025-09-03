«До свидания»: Пятая жена Ефремова отказалась отвечать на сообщения о разводе

Софья Кругликова, супруга актёра Михаила Ефремова, предпочла не давать никаких комментариев относительно сообщений о возможном разводе. Об этом она заявила в беседе с NEWS.ru.

«Я не стану это комментировать, до свидания», — сказала Кругликова.

Адвокат актёра Юрий Падалко также не подтвердил, но и не опроверг информацию о разводе своего подопечного. Специалист сообщил, что он и его клиент на данный момент решили воздержаться от каких-либо комментариев по этому поводу.