3 сентября, 07:10

Ефремову при разводе с пятой женой Кругликовой предстоит поделить недвижимость на 200 млн

Михаил Ефремов и Софья Кругликова, 2013 год. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

После развода актёра Михаила Ефремова и его бывшей супруги Софьи Кругликовой предстоит раздел совместно нажитой недвижимости общей стоимостью около 200 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

  • Квартира в Плотниковом переулке. Фото © Telegram / SHOT
  • Квартира в Пресненском районе. Фото © Telegram / SHOT
  • Квартира на Никитском бульваре. Фото © Telegram / SHOT
По имеющимся данным, в состав имущества, подлежащего разделу, входит шестикомнатная квартира площадью 150 квадратных метров в престижном Плотниковом переулке (фото 1), приобретённая Ефремовым в 2011 году и оцениваемая сегодня в 140 миллионов рублей. Также делится квартира на Большой Никитской площадью 45 квадратных метров, оформленная на Кругликову в 2019 году и стоящая около 40 миллионов рублей, и загородный дом с участком в Красногорском районе стоимостью 20 миллионов рублей.

При этом две квартиры, доставшиеся Ефремову по наследству, не подлежат разделу: 67-метровая квартира на Никитском бульваре стоимостью 52 миллиона рублей (фото 3) и 123-метровая пятикомнатная квартира на Тверской, оценённая в 90 миллионов рублей, которая значительно выросла в цене за последние два года.

Напомним, актёр Михаил Ефремов официально развёлся с пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. непосредственной причиной развода стали постоянные конфликты между супругами, а решающим обстоятельством оказалось трёхдневное свидание актёра в исправительной колонии с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой.

