Сооснователь британской рок-группы Supertramp Дэвис умер на 82-м году жизни

На 82-м году жизни скончался британский музыкант Ричард Дэвис, один из основателей легендарной рок-группы Supertramp. Причиной смерти стала длительная борьба с миеломной болезнью, злокачественным заболеванием крови, с которым он боролся более десяти лет. Как сообщила группа на своей странице в соцсетях, музыкант ушёл из жизни в субботу.

В сообщении коллектива отмечается что Дэвис, будучи соавтором песен вместе с Роджером Ходжсоном, определял звучание и исполнял клавишные партии во множестве самых известных композиций Supertramp, внеся тем самым неоспоримый вклад в летопись рок-музыки. Его глубокий вокал и самобытная манера игры на электропианино Wurlitzer были неотъемлемой частью фирменного звучания группы.

Ричард Дэвис, родившийся в 1944 году в британском городе Суиндон, совместно с Ходжсоном основал Supertramp в 1970 году. За годы существования группа выпустила свыше десяти студийных альбомов, а наибольший успех принес им альбом 1979 года «Breakfast in America». Эта пластинка не только принесла группе номинации на премию «Грэмми», но и разошлась по миру тиражом более 20 миллионов экземпляров.