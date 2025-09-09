На 103-м году жизни скончалась российский филолог Аза Тахо-Годи

На 103-м году жизни после продолжительной болезни скончалась российский филолог Аза Алибековна Тахо-Годи. Как сообщили в «Русском ПЕН-центре», учёный ушла из жизни, оставив после себя более 800 научных работ и фундаментальный вклад в изучении античной философии.

Родившаяся в 1922 году в Махачкале, Тахо-Годи стала не только автором и соавтором энциклопедии «Мифы народов мира», но и редактором первого полного собрания сочинений Платона на русском языке, изданного в начале 1990-х. Она также была супругой философа Алексея Лосева, после смерти которого занималась сохранением, систематизацией и публикацией его научного наследия.