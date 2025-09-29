Мощный шторм во Вьетнаме убил минимум 12 человек

В центральной части Вьетнама шторм «Буалой» унёс жизни как минимум 12 человек, ещё 17 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает портал VnExpress.

Ураган во Вьетнаме крушит дома. Видео © X / Top_Disaster

Стихия обрушилась на побережье страны, затронув провинции Ниньбинь, Тханьхоа, Хюэ и город Дананг. Ливни и сильный ветер сорвали крыши с домов, вызвали отключения электричества, а местами наблюдались торнадо. Экстренные службы продолжают поисково-спасательные работы, уточняются обстоятельства гибели людей и масштабы ущерба.

Накануне землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в западной части Турции. Толчки произошли в 77 км к северо-западу от Ушака, их очаг располагался на глубине 8 км.