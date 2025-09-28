Интервидение
28 сентября, 13:38

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в западной Турции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

В западной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр находился в 77 километрах к северо‑западу от города Ушак. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров. Пока сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

В столице Турции произошло землетрясение

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5 на западе Турции. Эпицентр толчков находился в 53 километрах к юго‑востоку от провинции Балыкесир, где проживают около 238 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Данных о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Милена Скрипальщикова
