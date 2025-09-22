Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 00:49

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hakusanto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hakusanto

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом говорится в заявлении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно информации центра, эпицентр подземных толчков располагался в 53 километрах к юго-востоку от провинции Балыкесир, где проживают 238 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Данных о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.

В Казахстане произошло землетрясение вблизи Алматы
В Казахстане произошло землетрясение вблизи Алматы

Ранее на Камчатке было зафиксировано новое землетрясение. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, толчки были зарегистрированы в 177 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 17,4 километра.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar