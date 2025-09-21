В Казахстане произошло землетрясение вблизи Алматы

Жители Алматы столкнулись с небольшим землетрясением с эпицентром всего в девяти километрах от центра казахстанского мегаполиса. Несмотря на слабые колебания земной коры, оно вызвало определённый резонанс среди горожан. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

«Зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен на территории Казахстана в 9 км на юго-запад от города Алматы <...>. Без ощутимости. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало», — говорится в сообщении ведомства.

Подземные толчки начали ощущаться в 16:25 по местному времени (14:25 мск) — их магнитуда достигала 3,8. Многие восприняли предупреждение серьёзно и действительно покинули помещения, соблюдая меры осторожности.