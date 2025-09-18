Владимир Путин
18 сентября, 20:55

На Курилах объявили угрозу цунами после камчатского землетрясения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / elly_kei

На Курильских островах объявлена угроза цунами после мощного землетрясения у берегов Камчатки. По данным МЧС России по Сахалинской области, волны могут достичь 0,2 метра на Итурупе, Кунашире и Шикотане.

Сильный подземный толчок произошёл утром 19 сентября в Тихом океане в 149 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 39 км. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске сейсмическое явление ощущалось силой до 7 баллов. На восточном побережье Камчатки волна цунами может достигнуть до 1,5 метра, в то время как в Северо-Курильском районе землетрясение практически не ощущалось.

Ранее Life.ru сообщал, что на Камчатке за сутки произошло 16 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5. Один из них жители Петропавловска-Камчатского почувствовали достаточно сильно.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Землетрясение на Камчатке
  • Происшествия
  • Камчатский край
  • Сахалинская область
