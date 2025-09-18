Владимир Путин
Регион
18 сентября, 19:40

Угрозу цунами объявили на Камчатке после сильного землетрясения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov

На Камчатке после сильного землетрясения магнитудой 7,2 объявили угрозу цунами. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в Telegram-канале.

«Это утро снова испытывает камчатцев на прочность. Сразу после прошедшего землетрясения приступаем к оперативному обследованию социальных учреждений и жилых домов», — написал он.

Последствия землетрясения в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Видео © Telegram / ВСЯ КАМЧАТКА / ALL KAMCHATKA

Власти уточнили, что пока информация о повреждениях не поступала. По данным краевой администрации, все службы уже перевели в режим повышенной готовности. Также включаются в работу все, кто отвечает за оперативное реагирование. Граждан просят сохранять спокойствие.

Отметим, что сутками ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение в акватории Тихого океана. Там магнитуда подземного толчка составила 5,6. Эпицентр находился в 94 километрах от Петропавловска-Камчатского, глубина очага достигала 24,6 километра.

Лия Мурадьян
  Новости
  • Землетрясение на Камчатке
  • Происшествия
  • Камчатский край
