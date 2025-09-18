Угрозу цунами объявили на Камчатке после сильного землетрясения

На Камчатке после сильного землетрясения магнитудой 7,2 объявили угрозу цунами. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в Telegram-канале.

«Это утро снова испытывает камчатцев на прочность. Сразу после прошедшего землетрясения приступаем к оперативному обследованию социальных учреждений и жилых домов», — написал он.

Последствия землетрясения в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Видео © Telegram / ВСЯ КАМЧАТКА / ALL KAMCHATKA

Власти уточнили, что пока информация о повреждениях не поступала. По данным краевой администрации, все службы уже перевели в режим повышенной готовности. Также включаются в работу все, кто отвечает за оперативное реагирование. Граждан просят сохранять спокойствие.