Регион
18 сентября, 01:01

У побережья Камчатки зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,6

Обложка © Unsplash / Daniil Silantev

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в акватории Тихого океана. Магнитуда подземного толчка составила 5,6. Об этом сообщили в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН.

Землетрясение произошло 17 сентября 2025 года в 20:57 по всемирному координированному времени (08:57 по местному времени, 23:57 по московскому). Эпицентр находился в 94 километрах от Петропавловска-Камчатского, глубина очага достигала 24,6 километра.

Жители краевого центра ощутили сотрясения различной силы. По оценкам учёных, в Петропавловске-Камчатском интенсивность колебаний достигала 4 баллов. Однако Главное управление МЧС России по Камчатскому краю зафиксировало сообщения о более сильных ощущениях — до 5–6 баллов в отдельных районах города.

А ранее стало известно, что с 25 по 29 сентября на Камчатке временно будет приостановлена работа интернета в связи с обновлением подводной линии «Сахалин — Камчатка». Власти пообещали, что отключение почти не повлияет на деятельность крупных торговых сетей, а важные объекты перейдут на спутниковую связь.

