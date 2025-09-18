На Камчатке за сутки зарегистрировали 16 афтершоков магнитудой до 5,5
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / akimov konstantin
На Камчатке за сутки зафиксировали 16 афтершоков магнитудой до 5,5. Об этом сообщили в главном краевом управлении МЧС.
«За сутки произошли 16 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5. Один из них ощущался жителями Петропавловска-Камчатского», — говорится в сообщении ведомства.
Сутками ранее на Камчатке произошло 14 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5. В ГУ МЧС сообщили, что в Петропавловске-Камчатском возобновил работу пункт временного размещения для граждан, испытывающих страх перед пребыванием в домах после землетрясения.