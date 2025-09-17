На Камчатке за сутки зарегистрировали 14 афтершоков магнитудой до 5,5
Обложка © Unsplash / Mariya Tereshkova
За последние сутки сейсмологи зафиксировали четырнадцать афтершоков на Камчатке с магнитудой от 3,6 до 5,5. Согласно данным краевого управления МЧС России, ни одно из этих землетрясений не ощущалось жителями региона.
Отмечается, что в Петропавловске-Камчатском возобновил работу пункт временного размещения для граждан, испытывающих страх перед пребыванием в домах после недавнего подземного толчка. Он расположен по адресу Халактырское шоссе, 6/6.
Ранее исследователи зафиксировали опасный «красный прилив» в Авачинской губе и предупредили: употребление выловленных там морепродуктов представляет смертельную угрозу. В акватории от бухты Моховая до полуострова Завойко наблюдается интенсивное окрашивание воды в красный цвет. Анализ проб показал резкий рост численности микроводорослей Alexandrium tamarense. Этот вид производит сакситоксин — мощный нейропаралитический яд, который скапливается в организмах мидий, крабов, иглокожих и донных рыб.