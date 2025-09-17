На Камчатке за сутки зарегистрировали 14 афтершоков магнитудой до 5,5

За последние сутки сейсмологи зафиксировали четырнадцать афтершоков на Камчатке с магнитудой от 3,6 до 5,5. Согласно данным краевого управления МЧС России, ни одно из этих землетрясений не ощущалось жителями региона.

Отмечается, что в Петропавловске-Камчатском возобновил работу пункт временного размещения для граждан, испытывающих страх перед пребыванием в домах после недавнего подземного толчка. Он расположен по адресу Халактырское шоссе, 6/6.