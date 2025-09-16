«Красный прилив» накрыл Камчатку: Учёные предупредили об угрозе токсичных морепродуктов

Камчатские исследователи зафиксировали опасный «красный прилив» в Авачинской губе и предупредили: употребление выловленных там морепродуктов представляет смертельную угрозу. Об этом сообщили в в Камчатском филиале Тихоокеанского института географии ДВО РАН.

«Употребление морепродуктов, выловленных в Авачинской губе, опасно для жизни до окончания навигации маломерного флота», — говорится в сообщении.

В акватории от бухты Моховая до полуострова Завойко наблюдается интенсивное окрашивание воды в красный цвет. Анализ проб показал резкий рост численности микроводорослей Alexandrium tamarense — от 136 тысяч клеток на литр в середине июля до 18 миллионов в конце месяца.

Этот вид производит сакситоксин — мощный нейропаралитический яд, который скапливается в организмах мидий, крабов, иглокожих и донных рыб. Полученные в начале сентября результаты подтвердили высокий уровень токсичности: с 27 августа по 3 сентября зафиксирован второй пик роста микроводорослей — до 2 миллионов клеток на литр.