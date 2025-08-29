РАН: Уровень сейсмоактивности на Камчатке остаётся экстремально высоким

Уровень сейсмической активности на Камчатском участке зоны субдукции всё ещё находится на экстремально высоком уровне. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы Российской академии наук.

«Уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции (по состоянию на 28 августа 2025 года) — экстремально высокий по шкале СОУС'09», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале филиала.

Подчёркивается, что афтершоковый процесс, последовавший за землетрясением магнитудой 8,8, которое произошло 30 июля, до сих пор продолжается. Повторные землетрясения ощущаются в населённых пунктах с интенсивностью до 3-4 баллов. Самый мощный подземный толчок за минувшую неделю был зафиксирован 22 августа, его магнитуда составила 5,8. Как подчёркивают специалисты, афтершоковая последовательность постепенно ослабевает с течением времени, но продолжает оставаться активной.