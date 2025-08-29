За сутки на Камчатке зарегистрировано 14 афтершоков магнитудой до 5,2

На Камчатке за последние сутки зарегистрировано четырнадцать афтершоков с магнитудой до 5,2. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«За сутки произошли 14 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,2», — говорится в сообщении.

Спасатели подчёркивают продолжающуюся вулканическую активность Камбального, Безымянного, Шивелуча и других вершин. Жителям и туристам настоятельно рекомендуют сохранять безопасное расстояние. Решением главы региона с 14 августа введён режим чрезвычайной ситуации природного характера.