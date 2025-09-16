На Камчатке зафиксировали 19 афтершоков магнитудой до 5,8
Обложка © Unsplash / SnapSaga
За минувшие сутки на Камчатке зафиксировали девятнадцать афтершоков магнитудой до 5,8. По информации Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, жители региона ощутили пять из них. Подземные толчки продолжаются после мощного землетрясения, произошедшего 13 сентября.
Сутками ранее у берегов полуострова произошло шестнадцать подземных толчков магнитудой до 5,2, один из которых ощутили в населённых пунктах.
«За сутки произошли 19 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,8, из них 5 ощущаемых», — проинформировали в ведомстве.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,9 недалеко от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения находился на глубине более 25 километров, местные жители почувствовали подземные толчки. Угрозы цунами не возникло.