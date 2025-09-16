На Камчатке зафиксировали 19 афтершоков магнитудой до 5,8

За минувшие сутки на Камчатке зафиксировали девятнадцать афтершоков магнитудой до 5,8. По информации Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, жители региона ощутили пять из них. Подземные толчки продолжаются после мощного землетрясения, произошедшего 13 сентября.

Сутками ранее у берегов полуострова произошло шестнадцать подземных толчков магнитудой до 5,2, один из которых ощутили в населённых пунктах.

«За сутки произошли 19 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,8, из них 5 ощущаемых», — проинформировали в ведомстве.