15 сентября, 17:05

У побережья Камчатки произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло недалеко от Петропавловска-Камчатского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kokhanchikov

Недалеко от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение силой 5,9 балла. Информацию об этом предоставил камчатский филиал Геофизической службы РАН.
Землетрясение произошло в 150 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Его очаг располагался на глубине свыше 25 километров. Жители Камчатского края почувствовали подземные толчки, однако угрозы цунами не возникло.
Учёные РАН спрогнозировали камчатское землетрясение за год до события
Учёные РАН спрогнозировали камчатское землетрясение за год до события

Ранее в Сети появились кадры землетрясения, произошедшего на Камчатке 13 сентября. Видео в различных региональных пабликах опубликовали местные жители, которые на себе ощутили земные толчки. При этом за один день на Камчатке произошло сразу два землетрясения, примерно равных по мощности.

