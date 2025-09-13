Учёные РАН спрогнозировали камчатское землетрясение за год до события

Президент Российской академии наук Геннадий Красников в интервью РИА «Новости» сообщил, что землетрясения на Камчатке были спрогнозированы учёными за год до события. Власти региона получили предупреждение о возможных подземных толчках, вулканической активности и риске цунами, что позволило провести профилактические работы по укреплению зданий и избежать серьёзных последствий.