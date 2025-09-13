Учёные РАН спрогнозировали камчатское землетрясение за год до события
Камчатка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov
Президент Российской академии наук Геннадий Красников в интервью РИА «Новости» сообщил, что землетрясения на Камчатке были спрогнозированы учёными за год до события. Власти региона получили предупреждение о возможных подземных толчках, вулканической активности и риске цунами, что позволило провести профилактические работы по укреплению зданий и избежать серьёзных последствий.
Красников отметил, что основное сейсмическое напряжение на участке 500-600 км снято, однако на севере и юге Камчатки сохраняется вероятность новых толчков.
Напомним, 30 июля на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8, ставшее самым сильным с 1952 года. С тех пор ученые ежедневно фиксируют афтершоки. Большинство из них не ощущаются в населённых пунктах. Тем не менее, уровень сейсмической активности на Камчатке остаётся на крайне высоком уровне.