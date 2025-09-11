На Камчатке за сутки произошло 11 афтершоков магнитудой до 5,7

За последние сутки на Камчатке зарегистрировали одиннадцать афтершоков, магнитуда которых достигала 5,7. Об этом сообщили в главном управлении МЧС РФ по региону.

«За сутки произошли 11 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,7. В населённых пунктах региона подземные толчки ощущались один раз силой до 5 баллов», — говорится в сообщении.

Специалисты продолжают фиксировать повышенную сейсмическую активность у вулкана Камбального. Туристам настоятельно рекомендуют воздержаться от приближения к вулкану из-за возможной опасности.