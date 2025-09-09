На Камчатке рабочие вытащили медвежонка из ямы с рыбными отходами и спаслись от косолапого бегством
Amur Mash: На Камчатке рабочие вытащили медведя из резервуара с рыбными отходами
На Камчатке молодой медведь едва не погиб, провалившись в резервуар с рыбными отходами на местном производстве. Инцидент произошёл после того, как голодное животное попыталось полакомиться остатками, но оказалось в ловушке.
Спасение медвежонка на Камчатке. Видео © Amur Mash
Как сообщает Amur Mash, для спасения животного работникам завода пришлось действовать практически голыми руками — они самостоятельно извлекли медвежонка из ямы с отходами. Сотрудники предприятия спасали медвежонка практически без специального оборудования.
После успешного освобождения медведя спасателям пришлось быстро ретироваться с территории, так как испуганное и дезориентированное животное начало проявлять признаки агрессии. Полные драматизма подробности операции сняты на видео, которое демонстрирует все этапы нестандартной спасательной операции.
Обложка © Amur Mash