Косолапый гость из тайги: Медвежонок и щенок устроили перепалку в кузбасском городе

В Междуреченске на одном из мостов произошёл необычный инцидент — медвежонок, отбившийся от матери, попытался найти еду возле баков, но столкнулся с агрессивной реакцией рыжего щенка, который не пустил его на свою территорию. Об этом сообщил Mash Siberia.

Перепалка медвежонка и щенка на мосту в Междуреченске. Видео © Telegram / Mash Siberia

Медвежонок потерялся и самостоятельно отправился на поиски пропитания возле мусорных баков на мосту. Там его встретил рыжий щенок, который занял эту территорию и не пожелал делиться. В итоге между животными возникла короткая, но напряжённая схватка. Несмотря на конфликт, никто из них не пострадал.