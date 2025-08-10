Косолапый гость из тайги: Медвежонок и щенок устроили перепалку в кузбасском городе
В Междуреченске медвежонок и щенок подрались на мосту из-за территории
В Междуреченске на одном из мостов произошёл необычный инцидент — медвежонок, отбившийся от матери, попытался найти еду возле баков, но столкнулся с агрессивной реакцией рыжего щенка, который не пустил его на свою территорию. Об этом сообщил Mash Siberia.
Перепалка медвежонка и щенка на мосту в Междуреченске. Видео © Telegram / Mash Siberia
Медвежонок потерялся и самостоятельно отправился на поиски пропитания возле мусорных баков на мосту. Там его встретил рыжий щенок, который занял эту территорию и не пожелал делиться. В итоге между животными возникла короткая, но напряжённая схватка. Несмотря на конфликт, никто из них не пострадал.
Обложка © Telegram / Mash Siberia