Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 11:54

Косолапый гость из тайги: Медвежонок и щенок устроили перепалку в кузбасском городе

В Междуреченске медвежонок и щенок подрались на мосту из-за территории

В Междуреченске на одном из мостов произошёл необычный инцидент — медвежонок, отбившийся от матери, попытался найти еду возле баков, но столкнулся с агрессивной реакцией рыжего щенка, который не пустил его на свою территорию. Об этом сообщил Mash Siberia.

Перепалка медвежонка и щенка на мосту в Междуреченске. Видео © Telegram / Mash Siberia

Медвежонок потерялся и самостоятельно отправился на поиски пропитания возле мусорных баков на мосту. Там его встретил рыжий щенок, который занял эту территорию и не пожелал делиться. В итоге между животными возникла короткая, но напряжённая схватка. Несмотря на конфликт, никто из них не пострадал.

«Почувствуй себя в Австралии»: Ростовские рыбаки встретили в поле кенгуру
«Почувствуй себя в Австралии»: Ростовские рыбаки встретили в поле кенгуру

Ранее в штате Южная Каролина мужчина решил пробраться в вольер с дикими кенгуру и устроить с ними драку. В результате он получил множественные травмы и скончался на месте. Сейчас правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела против владельца животных.

BannerImage

Обложка © Telegram / Mash Siberia

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar