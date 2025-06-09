«Почувствуй себя в Австралии»: Ростовские рыбаки встретили в поле кенгуру

В Ростовской области рыбаки встретили в поле кенгуру. Мужчины почувствовали себя в Австралии недалеко от хутора Аюта. Видео публикует Don Mash.

Кенгуру в Ростовской области. Видео © Telegram / Don Mash

«Едем такие на рыбалку. И тут херак — кенгуру. Настоящий кенгуру стоит», — рассказывает автор видео.

Удивительной встрече есть объяснение — кенгуру сбежал из парка птиц «Малинки». На его поиски отправились сто человек. В зоопарке рассказали, что зверь может долго бегать на воле, потому что ему хорошо подходит местный климат.

Кенгуру зовут Сидней, ему 1,5 года — он ещё очень молод по кенгурячьим меркам. Животное прописано в «первом в РФ глэмпинг-отеле с кенгуру» при зоосаде. Сбежал кенгуру после того, как перемахнул естественный барьер из камней и веток. Сотрудники зоопарка предупреждают, что животное может испытывать сильный стресс. Кроме того, ему могут угрожать неадекватные местные жители, которые гоняются за Сиднеем по лесам.