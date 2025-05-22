Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 16:49

Укравшего трёх кенгуру россиянина отправили в психбольницу

Суд Ярославля отправил в психбольницу обвиняемого в деле о краже трёх кенгуру

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В Ярославле суд принял решение отправить на лечение в психиатрическую клинику Ивана Некрасова, который осенью 2024 года похитил трёх кенгуру из зоопарков. Мужчина пробудет в больнице как минимум до 27 августа текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

«По ходатайству следователя Кировский районный суд г. Ярославля 22 мая 2025 года постановил поместить Ивана Некрасова в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, до 27 августа 2025 года», — говорится в тексте.

В суде пояснили, что у Некрасова выявлено серьёзное психическое расстройство, проведённая экспертиза подтвердила необходимость лечения.

Похищенный кенгурёнок Крош переехал в зоопарк Костромы для создания семьи
Похищенный кенгурёнок Крош переехал в зоопарк Костромы для создания семьи

Напомним, осенью прошлого года 31-летний Иван Некрасов украл трёх кенгуру из Калужского и Ярославского зоопарков. Мужчину задержали под Владимиром при попытке скрыться. Оказалось, что он уже успел продать одно животное в Москве, второе хотел обменять на макаку. Третий же кенгурёнок скончался.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Ярославская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar