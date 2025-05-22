Укравшего трёх кенгуру россиянина отправили в психбольницу
Суд Ярославля отправил в психбольницу обвиняемого в деле о краже трёх кенгуру
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В Ярославле суд принял решение отправить на лечение в психиатрическую клинику Ивана Некрасова, который осенью 2024 года похитил трёх кенгуру из зоопарков. Мужчина пробудет в больнице как минимум до 27 августа текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.
«По ходатайству следователя Кировский районный суд г. Ярославля 22 мая 2025 года постановил поместить Ивана Некрасова в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, до 27 августа 2025 года», — говорится в тексте.
В суде пояснили, что у Некрасова выявлено серьёзное психическое расстройство, проведённая экспертиза подтвердила необходимость лечения.
Напомним, осенью прошлого года 31-летний Иван Некрасов украл трёх кенгуру из Калужского и Ярославского зоопарков. Мужчину задержали под Владимиром при попытке скрыться. Оказалось, что он уже успел продать одно животное в Москве, второе хотел обменять на макаку. Третий же кенгурёнок скончался.