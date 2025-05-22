Укравшего трёх кенгуру россиянина отправили в психбольницу

В Ярославле суд принял решение отправить на лечение в психиатрическую клинику Ивана Некрасова, который осенью 2024 года похитил трёх кенгуру из зоопарков. Мужчина пробудет в больнице как минимум до 27 августа текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.