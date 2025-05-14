Спарринг с кенгуру закончился для американца смертью
Daily Mirror: В США мужчина скончался в драке с кенгуру
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В штате Южная Каролина мужчина решил пробраться в вольер с дикими кенгуру и подраться с ними. Идея стоила американцу жизни. Медики нашли его в вольере со множественными травмами. Об этом сообщает Daily Mirror US.
Американец скончался на месте, врачи не смогли его спасти. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела против владельца животных. Расследование продолжается.
Ранее в Ираке домашний лев съел своего хозяина. Полиция была вынуждена застрелить животное. Правоохранители рассказали, что мужчина в течение многих лет содержал львов и других диких кошек на своей частной территории. Правоохранители рассказали, что мужчина в течение многих лет содержал львов и других диких кошек на своей частной территории.