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14 мая, 12:51

Спарринг с кенгуру закончился для американца смертью

Daily Mirror: В США мужчина скончался в драке с кенгуру

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LCAT Productions

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LCAT Productions

В штате Южная Каролина мужчина решил пробраться в вольер с дикими кенгуру и подраться с ними. Идея стоила американцу жизни. Медики нашли его в вольере со множественными травмами. Об этом сообщает Daily Mirror US.

Американец скончался на месте, врачи не смогли его спасти. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела против владельца животных. Расследование продолжается.

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Ранее в Ираке домашний лев съел своего хозяина. Полиция была вынуждена застрелить животное. Правоохранители рассказали, что мужчина в течение многих лет содержал львов и других диких кошек на своей частной территории. Правоохранители рассказали, что мужчина в течение многих лет содержал львов и других диких кошек на своей частной территории.

Полина Никифорова
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