Разъярённый баран проломил забор и насмерть забил 85-летнюю пенсионерку в Крыму

В крымском селе Нива произошла ужасная трагедия. Агрессивный баран, вырвавшись на свободу, насмерть забил 85-летнюю пенсионерку, сообщает Mash на волне. Попытки пожилой женщины спастись оказались безуспешными — животное преследовало и атаковало её, не давая подняться.

Баран забил пенсионерку в Крыму. Видео © Telegram / Mash на волне

Местные жители отогнали барана, но было уже поздно. У бабушки диагностировали ужасающие травмы: множественные переломы, в том числе десяти рёбер, открытую черепно-мозговую травму и разрывы внутренних органов. Врачи два часа боролись за её жизнь, но, к сожалению, женщина скончалась.

Как утверждают жители Нивы, этот баран неоднократно проявлял агрессию по отношению к людям.