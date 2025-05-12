Разъярённый баран проломил забор и насмерть забил 85-летнюю пенсионерку в Крыму
Mash на волне: В Крыму баран насмерть забил 85-летнюю пенсионерку
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В крымском селе Нива произошла ужасная трагедия. Агрессивный баран, вырвавшись на свободу, насмерть забил 85-летнюю пенсионерку, сообщает Mash на волне. Попытки пожилой женщины спастись оказались безуспешными — животное преследовало и атаковало её, не давая подняться.
Баран забил пенсионерку в Крыму. Видео © Telegram / Mash на волне
Местные жители отогнали барана, но было уже поздно. У бабушки диагностировали ужасающие травмы: множественные переломы, в том числе десяти рёбер, открытую черепно-мозговую травму и разрывы внутренних органов. Врачи два часа боролись за её жизнь, но, к сожалению, женщина скончалась.
Как утверждают жители Нивы, этот баран неоднократно проявлял агрессию по отношению к людям.
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