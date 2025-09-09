«Глупый, убегай!» На видео попал бой между слоном и маленьким медоедом-задирой в Африке

В Зимбабве туристы засняли эпичную битву медоеда и слона прямо на просторах сафари-парка. Кадры появились в Сети. Неизвестно что не понравилось маленьком представителю семейства куньих, но он решил атаковать спокойно стоящего недалеко от него слона. И тут завязался бой.

Битва медоеда и слона. Видео © Х / Nature is amazing

«О, Боже. Какой глупый! Слон его раздавит. Посмотрите, он перестал шевелиться. Какой глупый... Нет, он снова встаёт и бежит на слона. Глупый, убегай!» — раздаются за кадром голоса туристов.

Как утверждается, инцидент произошёл в долине Сабл 6 сентября. Медоеды известны своим задиристым характером, они могут даже отбирать добычу у крупных хищников. Не оказался исключением и герой этого видео. Слон несколько раз протоптался по нему, пока дерзкий малыш бегал между его ног. Пару раз медоед неподвижно замирал на земле, и туристы в ужасе говорили, что, видимо, это конец. Но задира вставал, отряхивался и снова бежал на слона, пока тот не пнул его, как футбольный мяч, подальше в сторону. После чего слон неспешно покинул «ринг».

Медоед, или лысый барсук, или ратель (лат. Mellivora capensis) — вид из семейства куньих, обитающий в Африке и Азии. Выделяется в монотипический род медоедов (Mellivora), единственный в подсемействе Mellivorinae. Известен свирепостью и бесстрашием при весьма небольших размерах. Книга рекордов Гиннесса в своих изданиях за 1998—2003 годы провозгласила медоеда «самым бесстрашным млекопитающим в мире».