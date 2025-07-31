«В хозяйстве пригодятся»: Путину подарили двух слонов
Президент Лаоса подарил Путину слонов в честь 65-летия дипотношений с РФ
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Президент Лаоса Тхонглун Сисулит преподнёс российскому лидеру Владимиру Путину двух слонов в честь 65-летия установления дипломатических отношений между странами. Церемония вручения состоялась в рамках официального визита лаосского лидера в Россию.
«В хозяйстве пригодятся, спасибо», — с улыбкой отреагировал российский президент на необычный подарок.
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Этот символический жест стал знаком признательности за развитие двустороннего сотрудничества между Россией и Лаосом. Слоны считаются в Лаосе священными животными и олицетворяют мудрость, силу и процветание.
Визит лаосского лидера в Москву проходит в рамках укрепления партнёрских отношений между двумя странами. За последние годы Россия и Лаос значительно активизировали взаимодействие в различных сферах, включая экономику, образование и культурный обмен.
В рамках визита в Москву ранее состоялась встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом, по итогам которой глава Русской православной церкви вручил лаосскому лидеру орден Славы и чести I степени.