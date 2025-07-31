Путин и президент Лаоса начали переговоры в Кремле

Российский лидер Владимир Путин принял в стенах Кремля гостя из дружественной страны — главу Лаоса Тхонглуна Сисулита, совершившего официальный визит в Российскую Федерацию. В живописной обстановке Зеленого зала Большой Кремлёвский дворец стал местом торжественного приёма, где главы государств обменялись рукопожатием. В эти минуты стороны начали переговоры.

В Кремле начались российско-лаосские переговоры. Видео © Кремль

Предполагается, что разговор коснётся важнейших аспектов взаимовыгодного партнёрства в экономической сфере, торговле, культуре и социальной жизни, а также затронет глобальные проблемы международной политики.

Российскую сторону также представляют такие ключевые фигуры, как советники Президента Юрий Ушаков, министры Сергей Лавров (МИД), Ирек Файзуллин (Минстрой), заместитель руководителя оборонного ведомства Александр Фомин и первый заместитель финансового блока правительства Алексей Сазанов.