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30 июля, 22:47

Патриарх Кирилл вручил президенту Лаоса орден Славы и чести I степени

Обложка © Фотослужба патриарха Московского и всея Руси / Игорь Палкин

Обложка © Фотослужба патриарха Московского и всея Руси / Игорь Палкин

В Москве состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом. По её итогам глава Русской православной церкви вручил лаосскому лидеру орден Славы и чести I степени, сообщил отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

Высшая церковная награда присуждена за содействие деятельности Русской православной церкви в Лаосе. Регистрация прихода была завершена в марте 2024 года, после чего во Вьентьяне начались регулярные богослужения. Патриарх поблагодарил президента за участие в этом процессе, отметив, что без его помощи продвижение инициативы было бы затруднительно.

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А ранее, в День крещения Руси, патриарх Кирилл провёл литургию в Успенском соборе Московского Кремля, после чего был совершён крестный ход с частицами мощей святого Владимира. По словам патриарха, «сила крещения» подтверждается тем, с какой злобой пытаются враги разрушить созданное князем Владимиром духовное единство нашего народа.

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Тимур Хингеев
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