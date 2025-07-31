Патриарх Кирилл вручил президенту Лаоса орден Славы и чести I степени

В Москве состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом. По её итогам глава Русской православной церкви вручил лаосскому лидеру орден Славы и чести I степени, сообщил отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

Высшая церковная награда присуждена за содействие деятельности Русской православной церкви в Лаосе. Регистрация прихода была завершена в марте 2024 года, после чего во Вьентьяне начались регулярные богослужения. Патриарх поблагодарил президента за участие в этом процессе, отметив, что без его помощи продвижение инициативы было бы затруднительно.