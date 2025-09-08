Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане у Северо-Курильска
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov
Утром 8 сентября вблизи Северо-Курилска зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5. О толчках сообщает «Единая геофизическая служба РАН» Камчатского филиала Федерального исследовательского центра. Землетрясение произошло в Тихом океане в 8.24 утро по местному времени — 0.24 по московскому.
Эпицентр находился в 99 километрах восточнее города Северо-Курильска недалеко от вулкана Камбальный. Тревогу о цунами не объявляли.
Как сообщал Life.ru, одновременно с этим на Камчатке за последние сутки зарегистрировали 17 афтершоков с магнитудой до 5,2. Дважды толчки ощущались в населённых пунктах. Учёные также фиксируют активность вулканов на полуострове.