Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 00:19

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане у Северо-Курильска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Утром 8 сентября вблизи Северо-Курилска зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5. О толчках сообщает «Единая геофизическая служба РАН» Камчатского филиала Федерального исследовательского центра. Землетрясение произошло в Тихом океане в 8.24 утро по местному времени — 0.24 по московскому.

Эпицентр находился в 99 километрах восточнее города Северо-Курильска недалеко от вулкана Камбальный. Тревогу о цунами не объявляли.

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

Как сообщал Life.ru, одновременно с этим на Камчатке за последние сутки зарегистрировали 17 афтершоков с магнитудой до 5,2. Дважды толчки ощущались в населённых пунктах. Учёные также фиксируют активность вулканов на полуострове.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar