Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане у Северо-Курильска

Утром 8 сентября вблизи Северо-Курилска зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5. О толчках сообщает «Единая геофизическая служба РАН» Камчатского филиала Федерального исследовательского центра. Землетрясение произошло в Тихом океане в 8.24 утро по местному времени — 0.24 по московскому.

Эпицентр находился в 99 километрах восточнее города Северо-Курильска недалеко от вулкана Камбальный. Тревогу о цунами не объявляли.