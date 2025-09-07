В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9
Обложка © freepik
В турецкой провинции Балыкесир специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9. Информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
«Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 12:35 (совпадает с московским — прим. Life.ru), эпицентр располагался у города Сындыргы провинции Балыкесир, очаг залегал на глубине 7,7 километра», — говорится в тексте.
Ранее в ночь на 1 сентября Восточный Афганистан, близ границы с Пакистаном, произошло сильное землетрясение. Погибшие и пострадавшие проживали в шести восточных провинциях страны. Согласно последним данным, погибли 2 205 человек, ещё 3 640 получили травмы.