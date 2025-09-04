Число жертв землетрясения в Афганистане перевалило за 2,2 тысячи
В Афганистане число погибших в результате землетрясения достигло 2 205 человек. Обложка © X / ABC News
В результате землетрясения в провинции Кунар в Афганистане погибли 2 205 человек, ещё 3 640 получили ранения. Об этом сообщил заместитель официального представителя Талибана* Хамдулла Фитрат.
В Афганистане число погибших в результате землетрясения достигло 2 205 человек. Фото © X / ABC News
«Обновлённая информация о жертвах землетрясения в Кунаре <...>. Общее число погибших достигло 2 205, а число раненых — 3 640», — написал он.
Спасательные работы в зоне бедствия продолжаются. Местные службы и волонтёры пытаются оказать помощь пострадавшим и эвакуировать людей из наиболее пострадавших районов. Количество разрушенных домов и инфраструктуры остаётся значительным, что осложняет проведение спасательных операций. Местные власти призывают международные организации и соседние страны к помощи.
Напомним, что в ночь на 1 сентября Восточный Афганистан, близ границы с Пакистаном, потрясло сильное землетрясение. Погибшие и пострадавшие проживали в шести восточных провинциях страны, что свидетельствует о масштабах катастрофы. Ранее сообщалось, что число погибших достигло 1 124 человек, а раненых было 3 251.
* Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.