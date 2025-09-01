Афганистан обратился к РФ за помощью после землетрясения, унёсшего 800 жизней

Россия окажет гуманитарную помощь Афганистану, пострадавшему от разрушительного землетрясения, жертвами которого стало более 800 человек. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в комментарии телеканалу TOLOnews.

По его словам, Кабул сам обратился к Москве за помощью в устранении последствий удара стихии.

«Обратились, и наш МЧС работает над этим», — сказал он РИА «Новости».

Кабулов добавил, что РФ официально выразит соболезнования афганскому народу в связи с бедствием, и выразил уверенность, что правительство России предпримет шаги для поддержки пострадавших.