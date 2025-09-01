Афганистан обратился к РФ за помощью после землетрясения, унёсшего 800 жизней
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenic
Россия окажет гуманитарную помощь Афганистану, пострадавшему от разрушительного землетрясения, жертвами которого стало более 800 человек. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в комментарии телеканалу TOLOnews.
По его словам, Кабул сам обратился к Москве за помощью в устранении последствий удара стихии.
«Обратились, и наш МЧС работает над этим», — сказал он РИА «Новости».
Кабулов добавил, что РФ официально выразит соболезнования афганскому народу в связи с бедствием, и выразил уверенность, что правительство России предпримет шаги для поддержки пострадавших.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Афганистане в ночь на 31 августа 2025 года. Удар стихии стал одним из самых разрушительных бедствий и унёс жизни 800 человек, ещё 2800 пострадали. Эпицентр подземных толчков находился в 27 км к северо-востоку от Джелалабада (провинция Нангархар) на глубине 8–10 км.