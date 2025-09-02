Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 09:14

Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1,1 тысячи человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdome

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdome

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Афганистане достигло 1 124 человек, ещё 3 251 получили ранения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные афганского Красного Полумесяца.

По информации организации, стихийное бедствие полностью разрушило более восьми тысяч жилых домов в пострадавших районах. Около 30 тысяч местных жителей уже получили экстренную гуманитарную помощь в виде продовольствия.

Россия предоставит помощь Афганистану после землетрясения, унёсшего 800 жизней
Россия предоставит помощь Афганистану после землетрясения, унёсшего 800 жизней

Напомним, в ночь на 31 августа в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр находился в 27 км к северо-востоку от Джелалабада (провинция Нангархар) на глубине 8–10 км. Это одно из самых разрушительных бедствий в регионе. Россия направит гуманитарную помощь пострадавшей стране.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Афганистан
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar