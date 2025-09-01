Россия предоставит помощь Афганистану после землетрясения, унёсшего 800 жизней

Российские профильные ведомства начали прорабатывать вопрос о направлении срочной гуманитарной помощи Афганистану, пострадавшему от разрушительного землетрясения, унёсшего 800 жизней. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«В ночь на 1 сентября в провинциях Кунар, Нангархар и Лагман на востоке Афганистана произошло разрушительное землетрясение, унёсшее жизни сотен человек. Свыше тысячи афганцев остались без крова. В Москве выражают искреннее сочувствие дружественному афганскому народу, семьям погибших и пострадавших. По линии российских профильных ведомств прорабатывается вопрос о направлении в Афганистан срочной гуманитарной помощи», — отметили в ведомстве.