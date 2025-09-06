Мессенджер MAX
NYT: Афганские спасатели после землетрясения помогали только мужчинам

Спасатели в Афганистане после землетрясения помогали только мужчинам. Об этом пишет газета The New York Times.

Такой порядок связан с местными культурными нормами, которые запрещают мужчинам прикасаться к незнакомым женщинам. Одна из пострадавших рассказала, что спасатели выносили из зданий мужчин и мальчиков, а женщин и девочек оставили в стороне.

«Они собрали нас в одном углу и забыли о нас», — сказала она в беседе с изданием.

Участник спасательных работ пояснил, что женщинам было приказано ждать, пока их не начнут спасать другие женщины. Из-за этого они дольше оставались под развалинами.

Россия направила в Афганистан Ил-76 с первой партией гуманитарной помощи

Напомним, 1 сентября в Афганистане произошло сильное землетрясение. По последним данным, погибли 2 205 человек, ещё 3 640 получили ранения. Недавно на востоке Исламской Республики возникли подземные толчки магнитудой 6,1.

