NYT: Афганские спасатели после землетрясения помогали только мужчинам
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sebastian Castelier
Спасатели в Афганистане после землетрясения помогали только мужчинам. Об этом пишет газета The New York Times.
Такой порядок связан с местными культурными нормами, которые запрещают мужчинам прикасаться к незнакомым женщинам. Одна из пострадавших рассказала, что спасатели выносили из зданий мужчин и мальчиков, а женщин и девочек оставили в стороне.
«Они собрали нас в одном углу и забыли о нас», — сказала она в беседе с изданием.
Участник спасательных работ пояснил, что женщинам было приказано ждать, пока их не начнут спасать другие женщины. Из-за этого они дольше оставались под развалинами.
Напомним, 1 сентября в Афганистане произошло сильное землетрясение. По последним данным, погибли 2 205 человек, ещё 3 640 получили ранения. Недавно на востоке Исламской Республики возникли подземные толчки магнитудой 6,1.