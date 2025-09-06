NYT: Афганские спасатели после землетрясения помогали только мужчинам

Спасатели в Афганистане после землетрясения помогали только мужчинам. Об этом пишет газета The New York Times.

Такой порядок связан с местными культурными нормами, которые запрещают мужчинам прикасаться к незнакомым женщинам. Одна из пострадавших рассказала, что спасатели выносили из зданий мужчин и мальчиков, а женщин и девочек оставили в стороне.

«Они собрали нас в одном углу и забыли о нас», — сказала она в беседе с изданием.