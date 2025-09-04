На востоке Афганистана произошло новое мощное землетрясение

В горах Гиндукуш на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, землетрясение произошло в 46 километрах к северо-востоку от Джелалабада, города с населением примерно 200 тысяч человек. Очаг располагался на глубине 42 километра.