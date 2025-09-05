Мессенджер MAX
4 сентября, 21:40

Россия направила в Афганистан Ил-76 с первой партией гуманитарной помощи

В Афганистан вылетел самолёт Ил-76 с первой партией продовольственной помощи. Решение о направлении груза принято по указанию президента РФ Владимира Путина и в рамках поручений правительства страны, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Погрузка гуманитарной помощи на Ил-76. Видео © Пресс-служба МЧС России

«По распоряжению главы МЧС России Александра Куренкова из подмосковного аэропорта Жуковский вылетел ведомственный самолёт Ил-76. На его борту 20 тонн продуктов питания для пострадавшего от разрушительного землетрясения населения», — говорится в сообщении.

На востоке Афганистана произошло новое мощное землетрясение
На востоке Афганистана произошло новое мощное землетрясение

Напомним, 1 сентября в Афганистане произошло сильное землетрясение. Погибшие и пострадавшие проживали в шести восточных провинциях страны. Согласно последним данным, погибли 2 205 человек, ещё 3 640 получили травмы. Недавно на востоке Исламской Республики возникли подземные толчки магнитудой 6,1.

Обложка © Пресс-служба МЧС России

