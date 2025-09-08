На Камчатке зафиксировали 17 афтершоках магнитудой до 5,2 за сутки

За прошедшие сутки на Камчатке отметили 17 афтершоков с магнитудой до 5,2. Дважды толчки ощущались в населённых пунктах, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

«За сутки произошли 17 афтершоков с магнитудой от 3,7 до 5,2. В населённых пунктах региона подземные толчки ощущались два раза», — уточнили в ведомстве.

Продолжается мониторинг вулканической активности. Учёные фиксируют активность вулканов Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. МЧС настоятельно рекомендует жителям и гостям региона не приближаться к этим вулканам.