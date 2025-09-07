На Камчатке зафиксировали четырнадцать афтершоков за сутки
За прошедшие сутки на Камчатке было зарегистрировано четырнадцать афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,6, при этом подземные толчки лишь один раз ощущались в населённых пунктах региона. Как сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю, ранее полуостров также испытывал сейсмическую активность — произошло пятнадцать подземных толчков магнитудой до 5,3.
Специалисты продолжают постоянный мониторинг вулканической активности на полуострове. По данным ведомства, в настоящее время учёные фиксируют активность вулкана Камбальный, а также продолжается повышенная активность вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский и Крашенинникова.
Ранее тринадцать врачей с Камчатки получили государственные награды за профессионализм и самоотверженность при работе в экстремальных условиях. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В числе награждённых орденом Пирогова — специалисты Камчатского краевого роддома Мгер Адамян, Ольга Успенская и Елена Калинина. Высокой награды также удостоены врачи краевого онкодиспансера Яна Гвоздева, Менги Дадар-Оол, Артем Еременко и Антон Калинин.