Регион
6 сентября, 23:37

На Камчатке зафиксировали четырнадцать афтершоков за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valeriy Trubitsyn

За прошедшие сутки на Камчатке было зарегистрировано четырнадцать афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,6, при этом подземные толчки лишь один раз ощущались в населённых пунктах региона. Как сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю, ранее полуостров также испытывал сейсмическую активность — произошло пятнадцать подземных толчков магнитудой до 5,3.

Специалисты продолжают постоянный мониторинг вулканической активности на полуострове. По данным ведомства, в настоящее время учёные фиксируют активность вулкана Камбальный, а также продолжается повышенная активность вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский и Крашенинникова.

МЧС: На Камчатке зафиксировано 14 афтершоков за последние сутки

Ранее тринадцать врачей с Камчатки получили государственные награды за профессионализм и самоотверженность при работе в экстремальных условиях. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В числе награждённых орденом Пирогова — специалисты Камчатского краевого роддома Мгер Адамян, Ольга Успенская и Елена Калинина. Высокой награды также удостоены врачи краевого онкодиспансера Яна Гвоздева, Менги Дадар-Оол, Артем Еременко и Антон Калинин.

Артём Гапоненко
