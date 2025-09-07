На Камчатке зафиксировали четырнадцать афтершоков за сутки

За прошедшие сутки на Камчатке было зарегистрировано четырнадцать афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,6, при этом подземные толчки лишь один раз ощущались в населённых пунктах региона. Как сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю, ранее полуостров также испытывал сейсмическую активность — произошло пятнадцать подземных толчков магнитудой до 5,3.