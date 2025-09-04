МЧС: На Камчатке зафиксировано 14 афтершоков за последние сутки

На Камчатке за прошедшие сутки зарегистрировали 14 афтершоков магнитудой до 5,8. Три землетрясения ощущались в населённых пунктах. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

«За сутки произошли 14 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,8. В населённых пунктах региона подземные толчки ощущались три раза», — проинформировали в ведомстве.

Также МЧС продолжает мониторинг вулканической активности на Камчатке. Жителям и гостям региона рекомендуется не приближаться к действующим вулканам.