На Камчатке зафиксировали 28 афтершоков магнитудой до 6,0
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov
На Камчатке за сутки зафиксировали 28 афтершоков магнитудой до 6,0. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.
«За сутки произошли 28 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,0. В населённых пунктах региона подземные толчки ощущались один раз», — указали в ГУ МЧС.
В конце августа на полуострове зарегистрировали 14 толчков магнитудой до 5,5. Один из них почувствовали в населённых пунктах.
Ранее Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы Российской академии наук сообщал, что уровень сейсмической активности остаётся экстремально высоким. Подчёркивается, что афтершоковый процесс, связанный с землетрясением магнитудой 8,8, произошедшим 30 июля, продолжается.