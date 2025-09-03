Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 00:05

На Камчатке зафиксировали 28 афтершоков магнитудой до 6,0

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov

На Камчатке за сутки зафиксировали 28 афтершоков магнитудой до 6,0. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

«За сутки произошли 28 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,0. В населённых пунктах региона подземные толчки ощущались один раз», указали в ГУ МЧС.

В конце августа на полуострове зарегистрировали 14 толчков магнитудой до 5,5. Один из них почувствовали в населённых пунктах.

Россия предоставит помощь Афганистану после землетрясения, унёсшего 800 жизней
Россия предоставит помощь Афганистану после землетрясения, унёсшего 800 жизней

Ранее Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы Российской академии наук сообщал, что уровень сейсмической активности остаётся экстремально высоким. Подчёркивается, что афтершоковый процесс, связанный с землетрясением магнитудой 8,8, произошедшим 30 июля, продолжается.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • МЧС России
  • Землетрясение на Камчатке
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar