На Камчатке зафиксировали 28 афтершоков магнитудой до 6,0

На Камчатке за сутки зафиксировали 28 афтершоков магнитудой до 6,0. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

«За сутки произошли 28 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,0. В населённых пунктах региона подземные толчки ощущались один раз», — указали в ГУ МЧС.

В конце августа на полуострове зарегистрировали 14 толчков магнитудой до 5,5. Один из них почувствовали в населённых пунктах.