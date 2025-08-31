На Камчатке зафиксировали 14 афтершоков магнитудой до 5,5 за сутки
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaTamila
На Камчатке за минувшие сутки зафиксировали 14 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5, сообщили в краевом главном управлении МЧС. По данным ведомства, в населённых пунктах сейсмические колебания ощутили лишь однажды.
Специалисты всё ещё отмечают повышение активности вулкана Камбальный. В связи с этим туристам настоятельно советуют воздержаться от посещения района и соблюдать меры предосторожности. В ведомстве напомнили и про другие действующие исполины региона — Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский и Крашенинников.
Ранее в Соединённых Штатах произошло землетрясение магнитудой 4,7 на территории штата Невада. Колебания возникли на расстоянии 51 километра от города Элко, население которого составляет около 20 тысяч человек. Эпицентр находился на глубине 8,1 километра.