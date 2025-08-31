На Камчатке зафиксировали 14 афтершоков магнитудой до 5,5 за сутки

На Камчатке за минувшие сутки зафиксировали 14 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5, сообщили в краевом главном управлении МЧС. По данным ведомства, в населённых пунктах сейсмические колебания ощутили лишь однажды.

Специалисты всё ещё отмечают повышение активности вулкана Камбальный. В связи с этим туристам настоятельно советуют воздержаться от посещения района и соблюдать меры предосторожности. В ведомстве напомнили и про другие действующие исполины региона — Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский и Крашенинников.